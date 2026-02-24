В Британии опубликуют документы о назначении брата короля торговым посланником

В правительстве Британии решили опубликовать документы, связанные с назначением торговым посланником брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на фоне скандала из-за выявленных фактов его общения с американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник правительство Великобритании согласилось раскрыть документы, связанные с назначением Эндрю Маунтбеттена-Виндзора торговым посланником, на фоне расследования его связей с осужденным американским мильярдером Джеффри Эпштейном.

Эндрю был спецпредставителем Британии по международной торговле и инвестициям в 2001-2011 годах и в этой неоплачиваемой роли много путешествовал и встречался с влиятельными бизнесменами по всему миру.

Полиция начала расследование в отношении него после публикации материалов дела Эпштейна, из которых выяснилось, что он передавал миллиардеру документы, к которым имел доступ благодаря своей должности. В основном правила конфиденциальности не дают права торговым посланникам делиться подобными документами.

Напомним, на прошлой неделе Эндрю Маунтбеттена-Виндзора задержали и на 12 часов забрали на допрос, что стало первым задержанием члена королевской семьи за более чем 300 лет; у него дома прошли обыски. Ранее на фоне скандала его лишили титула принца.

Депутат от Консервативной партии Великобритании Том Тугендгат призвал к парламентскому расследованию в отношении Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в государственной измене.

Также встал вопрос о его исключении из линии престолонаследия.

