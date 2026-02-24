Виткофф анонсировал трехсторонние переговоры "в течение 10 дней"

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф допустил возможность трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией в течение следующих 10 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Виткофф сказал на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает "Интерфакс-Украина".

Перед этим спецпосланник американского президента анонсировал встречу с главой украинской переговорной группы, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым на этой неделе в Женеве.

Виткофф заявил, что Умеров, возможно, приедет во Флориду, после чего состоится трехсторонняя встреча делегаций США, Украины и России.

"Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем (Умеров – ИФ-У) может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча", – заявил он.

С американской стороны в ней также примет участие зять Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.

После трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф после переговоров анонсировал "хорошие новости" в ближайшие недели относительно завершения российско-украинской войны и не исключил возможность саммита Зеленского и Путина в ближайшее время.