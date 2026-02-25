Україна передала Міжнародному кримінальному суду матеріали щодо атак РФ на енергетику

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки Росії на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це Кравченко повідомив у соцмережі Facebook, пише "Європейська правда".

Кравченко зазначив, що впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом Росії, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України.

Атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року.

Було уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі.

Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні, заявив Кравченко.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та було поранено 68 цивільних осіб.

"Офіс прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи Збройних сил Росії і представників військово-політичного керівництва РФ, які могли віддавати накази", – заявив Кравченко.

Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб РФ, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Кравченко додав, що робота зі збору та систематизації доказів триває.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся з листом до прокурорів Міжнародного кримінального суду, щоб вони видали нові ордери на арешт росіян у зв’язку зі знищенням енергетичної інфраструктури України.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт лідера Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, а в 2024 році – колишнього міністра оборони Росії та начальника Генштабу збройних сил за обстріли енергетичної інфраструктури України.