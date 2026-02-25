Украина передала Международному уголовному суду материалы об атаках РФ на энергетику

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение об атаках России на объекты энергетики Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.

Об этом Кравченко сообщил в соцсети Facebook, пишет "Европейская правда".

Кравченко отметил, что в течение нынешнего отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством России, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины.

Атаки осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования. Их интенсивность превышает вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

Была поражена вся технологическая цепочка энергосистемы – от генерации до магистральной передачи и распределения. Повреждениям подверглись ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети.

Кумулятивный эффект обстрелов с учетом погодных условий сделал эту кампанию более системной и разрушительной, чем предыдущие, заявил Кравченко.

В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибло 11 и было ранено 68 гражданских лиц.

"Офис прокурора МУС проинформирован о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях Вооруженных Сил России и представителях военно-политического руководства РФ, которые могли отдавать приказы", – заявил Кравченко.

Сообщение направлено для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц РФ, которые уже находятся в фокусе расследования Офиса прокурора МУС, а также с целью установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС.

Кравченко добавил, что работа по сбору и систематизации доказательств продолжается.

Напомним, в конце января министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с письмом к прокурорам Международного уголовного суда, чтобы они выдали новые ордера на арест россиян в связи с уничтожением энергетической инфраструктуры Украины.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест лидера России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а в 2024 году – бывшего министра обороны России и начальника Генштаба вооруженных сил за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.