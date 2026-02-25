В Польше задержали группу лиц за попытку вывезти подсанкционное оборудование в РФ

Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Национальной налоговой администрацией предотвратили контрабанду стратегического оборудования в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

По подозрению в попытке незаконного вывоза техники для производства интегральных схем задержаны пять человек.

Операция по задержанию состоялась 18 февраля. В состав группы входили четыре гражданина Беларуси и одна гражданка Польши.

Они планировали переправить специализированное оборудование в Россию транзитом через Беларусь.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей машина была вовремя обнаружена, что позволило полностью сорвать поставку.

Прокуратура уже выдвинула подозреваемым официальные обвинения в поддержке российской агрессии против Украины и попытке нарушения санкционного законодательства.

За нарушение этих норм законодательства подозреваемым грозит от трех лет лишения свободы.

20 февраля Районный суд города Лодзь принял решение о временном аресте трех подозреваемых сроком на три месяца. В отношении других участников группы применены более мягкие меры: денежный залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

На днях польское Агентство внутренней безопасности задержало белоруса, которого подозревают в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

Еще раньше в Польше задержали гражданина Молдовы за вмешательство в движение грузового поезда, который должен был следовать в Украину.