Дом президента Литвы проверяют из-за жалобы о незаконной собственности

Утром 25 февраля инспекторы по строительству прибыли к дому литовского президента Гитанаса Науседы, чтобы начать проверку ограды, которая может "посягать" на государственную землю.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, дом Науседы расположен в региональном парке Павильняй.

Фото: LRT

Администрация президента сообщила, что нанятые Науседой геодезисты установили, что когда ограду строили более 10 лет назад, часть ее была установлена на государственной земле.

"Было решено реконструировать забор и таким образом исправить ошибку строителей, которые работали на этом объекте более 10 лет назад", – отметили в администрации.

Проверку начали после поданной жалобы.

После вступления в должность Науседа отказался переехать в официальную президентскую резиденцию и решил в дальнейшем проживать в своем доме в региональном парке Павильняй.

Как сообщалось, более половины литовцев изменили в худшую сторону мнение о президенте Гитанасе Науседе в течение прошлого года.

Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.