Міністр оборони Німеччини назвав заплановане придбання дронів "дуже важливим кроком"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився на користь запланованої закупівлі бойових дронів для Бундесверу.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Після засідання комітету з питань оборони Бундестагу в Берліні Пісторіус, коментуючи плани із закупівлі дронів, сказав: це "дуже важливий крок".

"Дрони домінують у війні Росії проти України. І навіть якщо ніхто не знає, чи буде це так і через п'ять років, Бундесвер також повинен активізувати використання дронів", – зазначив він.

Бюджетний комітет Бундестагу має дати зелене світло на закупівлю тисяч бойових дронів для Бундесверу. Безпілотні літальні апарати повинні допомогти бригаді Бундесверу в Литві у стримуванні Росії.

Міністерство оборони Німеччини розмістило великі замовлення у двох німецьких стартапах з виробництва озброєння – Stark Defence з Берліна та Helsing з Мюнхена.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Нещодавно писали, що німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.