Министр обороны Германии назвал запланированную покупку дронов "очень важным шагом"

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался в пользу запланированной закупки боевых дронов для Бундесвера.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

После заседания комитета по вопросам обороны Бундестага в Берлине Писториус, комментируя планы по закупке дронов, сказал: это "очень важный шаг".

"Дроны доминируют в войне России против Украины. И даже если никто не знает, будет ли это так и через пять лет, Бундесвер также должен активизировать использование дронов", – отметил он.

Бюджетный комитет Бундестага должен дать зеленый свет на закупку тысяч боевых дронов для Бундесвера. Беспилотные летательные аппараты должны помочь бригаде Бундесвера в Литве в сдерживании России.

Министерство обороны Германии разместило крупные заказы у двух немецких стартапов по производству вооружения – Stark Defence из Берлина и Helsing из Мюнхена.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Недавно писали, что немецкие высокопоставленные чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.