Бундестаг одобрил закупку дронов-камикадзе на полмиллиарда евро

Бюджетный комитет Бундестага дал зеленый свет на закупку Германией тысяч боевых дронов для нужд армии у немецких производителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Комитет одобрил планы Министерства обороны Германии, которое намерено заказать беспилотники-камикадзе у стартапов Helsing и Stark Defence на начальную сумму около 540 млн евро.

Согласно первоначальному плану министра обороны Бориса Писториуса, Бундестаг должен был одобрить заказ на общую сумму до 4,3 млрд евро.

В то же время бюджетный комитет уменьшил общую сумму закупки, которая теперь составляет 2 млрд евро.

Кроме того, законодатели требуют от Минобороны отчетности по контрактам. Депутаты также приняли директиву, которая требует повторного одобрения парламента как условия для возможности дальнейших закупок.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал запланированную покупку дронов "очень важным шагом", учитывая войну России против Украины. Как известно, эти беспилотные летательные аппараты должны помочь бригаде Бундесвера в Литве в сдерживании России.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Недавно писали, что немецкие высокопоставленные чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.