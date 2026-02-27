Иран и США завершили очередной раунд переговоров без какого-либо соглашения

По итогам переговоров между делегациями Ирана и Соединенных Штатов в четверг, 26 февраля, стороны не заявили ни о каком соглашении.

Об этом стало известно из сообщения в соцсети Х министра иностранных дел Омана Бадра Альбусаиди, пишет "Европейская правда".

Вечером 26 февраля Альбусаиди заявил о завершении переговоров с США. По его словам, в ходе переговоров был достигнут "значительный прогресс".

Глава МИД Омана анонсировал продолжение переговоров вскоре после консультаций в столицах стран.

По его словам, обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене.

Напомним, в течение февраля США нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке и имеют различные сценарии действий. В СМИ неофициально появлялась информация о том, что военные приготовления к крупной операции уже завершены, однако президент Дональд Трамп еще не принял решение о войне.

На фоне этих событий некоторые страны сократили дипломатическое и военное присутствие в регионе и призвали своих граждан выезжать оттуда. В частности, США отозвали второстепенных сотрудников из посольства в Ливане. Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.

Утром 27 февраля писали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, проинформировал о возможных военных вариантах действий в Иране.