Бабиш подтвердил, что Чехия не собирается повышать оборонные расходы

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-интервью новостному порталу Denik.cz.

Бабиш еще перед прошлогодними выборами заявлял, что договоренность в рамках НАТО о постепенном повышении оборонных расходов до 5% валового внутреннего продукта является нереалистичной.

Отвечая в четверг на вопрос во время онлайн-интервью, движется ли правительство к базовой цели оборонных расходов в 3,5% ВВП, определенной НАТО, Бабиш сказал: "Безусловно нет".

"Наш приоритет – здоровье наших граждан, чтобы они жили долго", – приводит слова Бабиша Reuters.

Бабиш победил на прошлогодних выборах, пообещав сосредоточиться на повышении уровня жизни людей путем роста заработных плат, снижения некоторых налогов и введения новых социальных выплат.

Новый правительственный проект бюджета на 2026 год предусматривает сокращение расходов на оборону до 2,1% ВВП по сравнению с планом предыдущего правоцентристского кабинета на уровне 2,35%. Министр обороны Яромир Зуна заявил в среду, что это не повредит проектам модернизации армии.

Предыдущее правительство стремилось постепенно повысить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. Бывший премьер-министр Петр Фиала, реагируя в четверг на комментарии Бабиша, заявил, что безопасность должна быть одним из приоритетов правительства.

Новое правительство продолжило чешскую инициативу по закупке боеприпасов крупного калибра для Украины.

В то же время оно прекратило выделение собственных бюджетных средств на эту программу.

В январе спикер Палаты депутатов заявил, что правительство Чехии не будет увеличивать расходы на оборону в государственном бюджете, несмотря на обещания предыдущего правительства.