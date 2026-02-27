Меланія Трамп головуватиме на засіданні Радбезу ООН

Перша леді США Меланія Трамп вперше в історії ООН очолить засідання Ради безпеки на початку березня.

Про це йдеться у заяві місії ООН у США, пише "Європейська правда".

Як зазначається, перша леді США буде головувати на засіданні Радбезу ООН 2 березня, "щоб підкреслити роль освіти у просуванні толерантності та миру у світі".

"Лідерство Трамп стане першим випадком, коли чинна перша леді США головуватиме на засіданні Ради безпеки, на якому члени розглядатимуть питання освіти, технологій, миру та безпеки", – йдеться у заяві.

У серпні Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей.. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.

4 грудня перша леді США сказала, що в межах "гуманітарних зусиль" України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

А 12 лютого 2026 року у Білому домі заявили, що Меланія Трамп втретє допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.