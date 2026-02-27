Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп впервые в истории ООН возглавит заседание Совета безопасности в начале марта.

Об этом говорится в заявлении миссии ООН в США, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, первая леди США будет председательствовать на заседании Совбеза ООН 2 марта, "чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении толерантности и мира в мире".

"Лидерство Трамп станет первым случаем, когда действующая первая леди США будет председательствовать на заседании Совета безопасности, на котором члены будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", – говорится в заявлении.

В августе Мелания Трамп написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

После этого первая леди США сказала, что у нее есть "открытый канал общения" с Путиным по возвращению похищенных из Украины детей.

4 декабря первая леди США сказала, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

А 12 февраля 2026 года в Белом доме заявили, что Мелания Трамп в третий раз помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.