ЗМІ: десантники Британії і Франції готуються до можливого розгортання в Україні 

Британські та французькі десантники здійснили останні приготування перед початком можливої місії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило британське видання The Telegraph.

Понад 600 солдатів з 16-ї повітряно-десантної бригади Великої Британії провели повітряне десантування разом із товаришами з 11-ї парашутно-десантної бригади у Франції.

Навчання в Бретані відбулися в четверту річницю повномасштабної війни в Україні і є останніми в рамках підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці світу.

Вони відбулися лише через кілька тижнів після того, як глава британського уряду Кір Стармер оголосив, що Велика Британія і Франція очолять військовий контингент в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Хоча підрозділи, які можуть бути розгорнуті в такій операції, ще не оголошені, солдати 16-ї повітряно-десантної бригади входять до складу британських сил високої готовності і здатні бути розгорнуті разом з іншими військами з держав НАТО в короткий термін.

"Ці хлопці є вістрям списа звичайної армії. Вони найбільш готові вирушити і зробити будь-що", – зазначило джерело в оборонному відомстві Британії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія і Франція можуть надіслати до України по 5 тисяч військовослужбовців у разі укладення мирної угоди з Росією.

Однак виникли сумніви щодо здатності Великої Британії виставити такі бойові сили, оскільки чисельність її армії скоротилася до приблизно 70 тисяч військовослужбовців, що є найменшою чисельністю за останні 200 років.

Цього тижня Стармер отримав попередження, що для досягнення цієї мети Велика Британія повинна буде вивести війська з Естонії та Кіпру, щоб надіслати до України повністю оснащену бригаду.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що сподівається стати першим міністром, який розгорне британські війська в Україні.

Понад 30 країн-учасників "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сполучені Штати будуть головними у моніторингу припинення бойових дій після досягнення мирної угоди з Росією.



