СМИ: десантники Британии и Франции готовятся к возможному развертыванию в Украине

Британские и французские десантники осуществили последние приготовления перед началом возможной миссии в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило британское издание The Telegraph.

Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели воздушное десантирование вместе с товарищами из 11-й парашютно-десантной бригады во Франции.

Учения в Бретани состоялись в четвертую годовщину полномасштабной войны в Украине и являются последними в рамках подготовки десантников к развертыванию в любой точке мира.

Они состоялись всего через несколько недель после того, как глава британского правительства Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция возглавят военный контингент в Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Хотя подразделения, которые могут быть развернуты в такой операции, еще не объявлены, солдаты 16-й воздушно-десантной бригады входят в состав британских сил высокой готовности и способны быть развернуты вместе с другими войсками из государств НАТО в короткий срок.

"Эти ребята – острие копья обычной армии. Они наиболее готовы отправиться и сделать что угодно", – отметил источник в оборонном ведомстве Британии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция могут направить в Украину по 5 тысяч военнослужащих в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Однако возникли сомнения относительно способности Великобритании выставить такие боевые силы, поскольку численность ее армии сократилась до примерно 70 тысяч военнослужащих, что является наименьшей численностью за последние 200 лет.

На этой неделе Стармер получил предупреждение, что для достижения этой цели Великобритания должна будет вывести войска из Эстонии и Кипра, чтобы направить в Украину полностью оснащенную бригаду.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым министром, который развернет британские войска в Украине.

Более 30 стран-участников "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Соединенные Штаты будут главными в мониторинге прекращения боевых действий после достижения мирного соглашения с Россией.