Словакия и Венгрия создадут следственную комиссию по "Дружбе" и просят Зеленского ее пустить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

Об этом Орбан рассказал в видео на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Венгерский премьер сказал, что Владимир Зеленский и его команда утверждают, якобы возобновление работы нефтепровода невозможно из-за технических препятствий, а это угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и Словакии.

"Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям. Поэтому я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", – объявил Виктор Орбан.

Он призвал Владимира Зеленского позволить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для ее работы.

Издание Politico сообщило 27 февраля, что у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме возобновления работы "Дружбы".

Накануне в письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад в своей блокаде кредита.

26 февраля Орбан написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.