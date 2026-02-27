Туск відповів на критику багатомільярдної програми ЄС з переозброєння

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо програми SAFE, яку нещодавно розкритикував президент країни Кароль Навроцький.

Нещодавно Навроцький вказав на можливі ризики багатомільярдної програми ЄС із переозброєння держав-членів, за якою Польща претендує отримати близько 43,7 млрд євро у вигляді пільгових кредитів.

"Це була наша ініціатива, наша ідея і наш тиск. Європейська комісія дослівно дотрималася наших пропозицій. Ми сказали Брюсселю, як повинен виглядати цей проєкт, а не навпаки", – відповів на критику Туск.

Також він наголосив, що уряд хоче, щоб політичні суперечки не заважали реалістичній оцінці того, що потрібно нашій країні та Європі в плані безпеки.

Туск підкреслив: добре озброєна Польща, максимально самодостатня і яка добре співпрацює зі своїми союзниками, є на цей час пріоритетом.

Він зазначив, що одним із міфів, які повторюються у зв'язку з програмою SAFE, є те, що вона загрожує польському суверенітету.

Відтак Туск наголосив, що майже 12 тисяч польських компаній зможуть скористатися програмою SAFE.

Польський Сейм 13 лютого ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у програмі ЄС SAFE, однак польська опозиція виступила проти.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск через це назвав "ворогами незалежності".

У партії "Право і справедливість" закликали президента Кароля Навроцького ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватись від Брюсселя.

