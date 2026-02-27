Туск ответил на критику многомиллиардной программы ЕС по перевооружению

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался относительно программы SAFE, которую недавно раскритиковал президент страны Кароль Навроцкий.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Недавно Навроцкий указал на возможные риски многомиллиардной программы ЕС по перевооружению государств-членов, по которой Польша претендует получить около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов.

"Это была наша инициатива, наша идея и наше давление. Европейская комиссия дословно придерживалась наших предложений. Мы сказали Брюсселю, как должен выглядеть этот проект, а не наоборот", – ответил на критику Туск.

Также он подчеркнул, что правительство хочет, чтобы политические споры не мешали реалистичной оценке того, что нужно нашей стране и Европе в плане безопасности.

Туск подчеркнул: хорошо вооруженная Польша, максимально самодостаточная и хорошо сотрудничающая со своими союзниками, является в настоящее время приоритетом.

Он отметил, что одним из мифов, которые повторяются в связи с программой SAFE, является то, что она угрожает польскому суверенитету.

Поэтому Туск отметил, что почти 12 тысяч польских компаний смогут воспользоваться программой SAFE.

Польский Сейм 13 февраля принял закон, необходимый для участия Польши в программе ЕС SAFE, однако польская оппозиция выступила против.

Премьер-министр Польши Дональд Туск из-за этого назвал "врагами независимости".

В партии "Право и справедливость" призвали президента Кароля Навроцкого ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

