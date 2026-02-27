Швеція не проти розмістити ядерну зброю у разі війни

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключає можливості розміщення ядерної зброї на території країни у воєнний час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Йонсон, представник Поміркованої партії прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, заявив про відкритість Швеції до потенційного розміщення ядерної зброї у разі війни.

"Якщо почнеться війна, ми будемо відкриті до всього, що може забезпечити виживання Швеції та її безпеку, безумовно", – заявив він.

Швеція, член НАТО, має домовленість про те, що в мирний час ядерна зброя не розміщується на її території. Водночас не існує аналогічної домовленості щодо того, що відбувається у воєнний час.

Ліберальна партія, член урядової коаліції, також не хоче виключати можливість розміщення ядерної зброї на території Швеції у разі війни.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон у понеділок оновить ядерну доктрину Франції, окресливши, що саме Париж може запропонувати союзникам, занепокоєним надійністю американської "ядерної парасольки".

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.





