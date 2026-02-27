Швеция не против разместить ядерное оружие в случае войны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны в военное время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Йонсон, представитель Умеренной партии премьер-министра Ульфа Кристерссона, заявил об открытости Швеции к потенциальному размещению ядерного оружия в случае войны.

"Если начнется война, мы будем открыты ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно", – заявил он.

Швеция, член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время не существует аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.

Либеральная партия, член правительственной коалиции, также не хочет исключать возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции в случае войны.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон в понедельник обновит ядерную доктрину Франции, очертив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.