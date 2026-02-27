Зеленский пригласил Фицо в Украину

Президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Во время разговора, как отметили в Офисе президента, Зеленский пригласил словацкого премьер-министра в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов.

Стоит отметить, что разговор Зеленского с Фицо происходит на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор со словацким коллегой и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

Издание Politico сообщило 27 февраля, что у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме возобновления работы "Дружбы".

Накануне в письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад в своей блокаде кредита.

26 февраля Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии.