Макрон обурився рішенням Єврокомісії про застосування торгової угоди з Меркосур

Президент Франції Емманюель Макрон обурився рішенням Єврокомісії про застосування угоди про вільну торгівлю з державами Меркосур після перших ратифікацій у Південній Америці, попри відсутність ратифікації з боку Європарламенту.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Макрон у п’ятницю назвав неправильним рішенням і "поганою несподіванкою" для Франції рішення Єврокомісії про початок застосування торгової угоди з Меркосур.

Макрон заявив, що політики у цьому питанні несуть велику відповідальність перед фермерами, які висловили свої занепокоєння.

"Йдеться також про велику відповідальність перед європейськими громадянами і їхніми представниками, яким не продемонстрували належну повагу", – сказав президент Франції.

Як повідомляли, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 27 лютого оголосила про початок застосування угоди про вільну торгівлю з державами Меркосур після її ратифікації Уругваєм та Аргентиною 26 лютого, незважаючи на те, що вона досі не ратифікована Європейським парламентом.

17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку Меркосур після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди заявляють, що вона створить нечесну конкуренцію для локальних фермерів.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.