Макрон возмутился решением Еврокомиссии о применении торгового соглашения с Меркосур

Президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился решением Еврокомиссии о применении соглашения о свободной торговле с государствами Меркосур после первых ратификаций в Южной Америке, несмотря на отсутствие ратификации со стороны Европарламента.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Макрон в пятницу назвал неправильным решением и "плохой неожиданностью" для Франции решение Еврокомиссии о начале применения торгового соглашения с Меркосур.

Макрон заявил, что политики в этом вопросе несут большую ответственность перед фермерами, которые выразили свое беспокойство.

"Речь идет также о большой ответственности перед европейскими гражданами и их представителями, которым не продемонстрировали должное уважение", – сказал президент Франции.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля объявила о начале применения соглашения о свободной торговле с государствами Меркосур после его ратификации Уругваем и Аргентиной 26 февраля, несмотря на то, что оно до сих пор не ратифицировано Европейским парламентом.

17 января ЕС и южноамериканские страны блока Меркосур после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения заявляют, что оно создаст нечестную конкуренцию для местных фермеров.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.