У Навроцького скептично оцінюють план європейського ядерного стримування

Керівник Бюро національної безпеки Польщі і головний радник з безпеки президента Кароля Навроцького Славомір Ценкевич заявив, що Варшава скептично ставиться до ролі Франції в потенційному європейському плані ядерного стримування.

Про це, як пише "Європейська правда", Ценкевич сказав в інтерв’ю Reuters.

Головний безпековий радник Навроцького заявив, що Польща розглядає лише Сполучені Штати як надійного ядерного партнера.

Його коментарі пролунали після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Берлін розпочав консультації з Францією щодо потенційного європейського ядерного стримування – ініціативи, яку французький президент Емманюель Макрон назвав такою, що має ґрунтуватися на "цілісному підході до оборони та безпеки".

Ценкевич, заявив, що Польща стежитиме за цими переговорами, але надаватиме пріоритет чинній програмі НАТО щодо спільного використання такої зброї.

В коментарі Reuters посадовець натякнув на можливий шлях Польщі до розбудови ядерного потенціалу. Про це раніше згадував Навроцький, коли заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту".

"До Росії слід ставитися як до екзистенційної загрози для Польщі. Згідно з цією логікою, наслідком цього є участь у ядерній спільноті, вступ до неї або перспектива створення власного суверенного ядерного потенціалу", – сказав Ценцкевич.

Як писала "Європейська правда", у понеділок французький президент Емманюель Макрон оновить ядерну доктрину Франції, окресливши, що саме Париж може запропонувати союзникам, занепокоєним надійністю американської "ядерної парасольки".

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.