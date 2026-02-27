В Навроцкого скептически оценивают план европейского ядерного сдерживания

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши и главный советник по безопасности президента Кароля Навроцкого Славомир Ценкевич заявил, что Варшава скептически относится к роли Франции в потенциальном европейском плане ядерного сдерживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ценкевич сказал в интервью Reuters.

Главный советник по безопасности Навроцкого заявил, что Польша рассматривает только Соединенные Штаты как надежного ядерного партнера.

Его комментарии прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин начал консультации с Францией по поводу потенциального европейского ядерного сдерживания – инициативы, которую французский президент Эмманюэль Макрон назвал такой, которая должна основываться на "целостном подходе к обороне и безопасности".

Ценкевич заявил, что Польша будет следить за этими переговорами, но будет отдавать приоритет действующей программе НАТО по совместному использованию такого оружия.

В комментарии Reuters чиновник намекнул на возможный путь Польши к развитию ядерного потенциала. Об этом ранее упоминал Навроцкий, когда заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту".

"К России следует относиться как к экзистенциальной угрозе для Польши. Согласно этой логике, следствием этого является участие в ядерном сообществе, вступление в него или перспектива создания собственного суверенного ядерного потенциала", – сказал Ценцкевич.

Как писала "Европейская правда", в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину Франции, обозначив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.