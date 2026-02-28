CNN: США координували ізраїльський удар по Ірану і брали в ньому участь

Вранці 28 лютого Ізраїль вдарив по цілях в Ірані, як стверджують ЗМІ – США координували атаку.

Про це CNN повідомив обізнаний ізраїльський співрозмовник, пише "Європейська правда".

Вранці у суботу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна завдала "превентивного" удару по Ірану, після чого в країні було оголошено надзвичайний стан через очікування іранського удару у відповідь.

За словами обізнаного співрозмовника, атака була скоординована зі Сполученими Штатами.

ОНОВЛЕНО О 09:10. Двоє обізнаних американських посадовців заявили CNN, що США здійснюють удари по Ірану.

Один із посадовців зазначив, що удари тривають, і назвав їх "не дрібними".

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D – Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

Нагадаємо, непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що в адміністрації Трампа близькі до рішення про військову операцію проти Ірану, у якій ймовірно братиме участь і Ізраїль.

27 лютого Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики. Також низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Того ж дня Трамп заявив, що досі не ухвалив рішення щодо того, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив невдоволення перебігом переговорів з Тегераном.