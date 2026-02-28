CNN: США координировали израильский удар по Ирану и принимали в нем участие

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по целям в Иране, как утверждают СМИ – США координировали атаку.

Об этом CNN сообщил осведомленный израильский собеседник, пишет «Европейская правда».

Утром в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла «превентивный» удар по Ирану, после чего в стране было объявлено чрезвычайное положение из-за ожидания иранского ответного удара.

Фото: AP

По словам осведомленного собеседника, атака была скоординирована с Соединенными Штатами.

ОБНОВЛЕНО В 09:10. Два осведомленных американских чиновника заявили CNN, что США наносят удары по Ирану.

Один из чиновников отметил, что удары продолжаются, и назвал их "не мелкими".

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D – Iran Military Monitor (@IRIran_Military) 28 февраля 2026 г.

Напомним, что непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.

Как известно, в последние дни нарастают признаки того, что в администрации Трампа близки к решению о военной операции против Ирана, в которой вероятно будет участвовать и Израиль.

27 февраля Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Также ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль.

В тот же день Трамп заявил, что до сих пор не принял решение о том, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.