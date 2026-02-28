Трамп: США начали масштабные боевые операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Truth Social, пишет "Европейская правда".

Утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Трамп заявил, что цель США – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, ужасных людей".

"Его угрожающие действия непосредственно представляют опасность для Соединенных Штатов, наших войск, наших баз за рубежом и наших союзников во всем мире", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.

"Они отвергли каждую возможность реализовать свои ядерные амбиции, и мы больше не можем этого терпеть", – сказал он.

Затем американский президент заверил, что США "уничтожат их ракеты и сравняют с землей их ракетную промышленность".

Ранее американские чиновники заявили СМИ, что США вместе с Израилем наносят удары по Ирану.

Отметим, иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.

27 февраля Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Также ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль.

В тот же день Трамп заявил, что до сих пор не принял решение о том, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.