Трамп предупредил, что из-за войны в Иране могут погибнуть американцы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Truth Social, пишет "Европейская правда".

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

"Иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и мы можем понести жертвы – это часто случается во время войны – но мы делаем это не для настоящего. Мы делаем это для будущего, и это благородная миссия", – сказал Трамп.

В то же время он добавил, что США "приняли все возможные меры, чтобы минимизировать риск для американского персонала в регионе".

Ранее американские чиновники заявили СМИ, что США вместе с Израилем наносят удары по Ирану.

Отметим, иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

27 февраля Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности. Также ряд стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Израиль.

В тот же день Трамп заявил, что до сих пор не принял решение о том, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.