Трамп призвал иранцев свергнуть режим

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев воспользоваться масштабными атаками на Иран, чтобы свергнуть клерикальный режим страны.

Об этом он заявил в субботу, 28 февраля, цитирует BBC, передает "Европейская правда".

Трамп сказал членам иранских сил безопасности, что им будет предоставлен "иммунитет", если они сложат оружие, иначе их ждет "неизбежная смерть".

"Когда мы закончим, захватите власть в вашей стране. Она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за многие поколения", – заявил Трамп.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Также Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы.

На фоне событий польская авиационная компания LOT отменила все рейсы в Израиль и из Израиля.