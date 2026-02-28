Британія скасувала рейси до Ізраїлю та Бахрейну через ситуацію в Ірані

Британська авіаційна компанія British Airways скасувала рейси до ізраїльського Тель-Авіва та Бахрейну через повітряні удари США та Ізраїлю і відповідні дії Ірану.

Заяву цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

British Airways повідомила, що скасовує рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 3 березня.

Вона також скасувала сьогоднішні рейси до Аммана в Йорданії, який, як повідомляється, також став мішенню іранських ударів.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і прийняли оперативне рішення скасувати наші рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 3 березня включно, а також скасували сьогоднішній рейс до Аммана", – йдеться в заяві авіакомпанії.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT також скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.

Речник британського уряду Британії заявив, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці, а також закликав іранців скористатися масштабними атаками, щоб повалити клерикальний режим країни.