ЕС отреагировал на начало операции США и Израиля против Ирана

В ЕС назвали приоритетной задачей защиту гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права на фоне вооруженного конфликта между США и Израилем и Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Каллас назвала опасными последние события на Ближнем Востоке. В то же время она напомнила, что власти Ирана убили тысячи собственных граждан во время последних протестов и поддерживают различные террористические группировки в регионе, создавая угрозы для глобальной безопасности.

Она напомнила также о санкциях ЕС против Ирана и поддержке ЕС дипломатических усилий для решения проблемы с ядерной программой Ирана.

"Я пообщалась с главой МИД Израиля Сааром и другими министрами в регионе. ЕС также тесно координируется с арабскими партнерами для поиска дипломатических путей.

Сейчас приоритет – защита гражданских лиц и соблюдение международного гуманитарного права. Наша консульская сеть полноценно вовлечена в содействие выезду граждан ЕС", – отметила Каллас.

Она добавила, что миссия ЕС Aspides в Красном море сохраняет повышенную готовность и готова действовать для поддержания открытого морского коридора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабные боевые операции в Иране. Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.