Швеція відреагувала на війну на Близькому Сході

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував останні події на Близькому Сході, де почались бойові дії між США й Ізраїлем та Іраном, що зачепили також інші країни регіону.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Крістерссон у заяві нагадав про репресивний характер іранського режиму і загрозу, яку Іран може становити для світу у разі отримання ядерної зброї, та водночас закликав до "стриманості й захисту цивільних".

Шведський прем’єр нагадав, що Швеція разом з ЄС застосувала санкції проти Ірану та висловив підтримку іранському народу.

"Іранський режим вбив тисячі власних громадян. Швеція добре знає, що іранський режим прагне робити з невинними людьми, у тому числі громадянами інших країн. В інтересах Швеції та Європи – щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю", – наголосив він, нагадавши також, що Тегеран підтримує численні терористичні угруповання у регіоні.

"Швеція – на боці наших союзників. Ми закликаємо до стриманості, захисту цивільних і поваги до міжнародного права", – зазначив Крістерсон.

Прем’єр додав, що скличе засідання ради національної безпеки, щоб обговорити потенційні наслідки цих подій для Швеції та безпеки шведських громадян.

Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ірану проти Ірану виходить за межі міжнародного права.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.