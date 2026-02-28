Швеция отреагировала на войну на Ближнем Востоке

Премьер Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал последние события на Ближнем Востоке, где начались боевые действия между США и Израилем и Ираном, затронувшие также другие страны региона.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Кристерссон в заявлении напомнил о репрессивном характере иранского режима и угрозе, которую Иран может представлять для мира в случае получения ядерного оружия, и в то же время призвал к "сдержанности и защите гражданских".

Шведский премьер напомнил, что Швеция вместе с ЕС применила санкции против Ирана и выразил поддержку иранскому народу.

"Иранский режим убил тысячи своих граждан. Швеция хорошо знает, что иранский режим стремится делать с невинными людьми, в том числе гражданами других стран. В интересах Швеции и Европы – чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие", – подчеркнул он, напомнив также, что Тегеран поддерживает многочисленные террористические группировки в регионе.

"Швеция – на стороне наших союзников. Мы призываем к сдержанности, защите гражданских лиц и уважению международного права", – отметил Кристерсон.

Премьер добавил, что созовет заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить потенциальные последствия этих событий для Швеции и безопасности шведских граждан.

Президент Финляндии Александр Стубб констатировал, что военная операция США и Ирана против Ирана выходит за рамки международного права.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране". Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.