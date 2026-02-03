Під Варшавою зійшов з рейок вантажний потяг з дизелем, кілька цистерн перекинулись

У південному передмісті Варшави вночі 3 лютого зійшов з рейок вантажний потяг з дизельним пальним.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась о 1:20 ночі біля містечка Ярошова Воля на південь від Варшави з потягом, що віз дизельне пальне за маршрутом Щецин-Хелм. Шість із 35 вагонів-цистерн зійшли з рейок, частина перевернулися набік.

З Facebook-сторінки регіональних новин Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

На місце прибули 24 пожежні команди, поліція та служба безпеки залізниці.

Попередньо вважають, що витоків пального не сталося, служби перевіряють цілісність цистерн. З людей ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у серпні 2025 року подібна аварія у Болгарії призвела до займання пального у цистернах і масштабної пожежі.

В Іспанії продовжують з’ясовувати причини однієї з найгірших залізничних катастроф в історії країни 18 січня, в якій загинули 45 осіб.