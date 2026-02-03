Під Варшавою зійшов з рейок вантажний потяг з дизелем, кілька цистерн перекинулись
Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 07:36 —
У південному передмісті Варшави вночі 3 лютого зійшов з рейок вантажний потяг з дизельним пальним.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталась о 1:20 ночі біля містечка Ярошова Воля на південь від Варшави з потягом, що віз дизельне пальне за маршрутом Щецин-Хелм. Шість із 35 вагонів-цистерн зійшли з рейок, частина перевернулися набік.
На місце прибули 24 пожежні команди, поліція та служба безпеки залізниці.
Попередньо вважають, що витоків пального не сталося, служби перевіряють цілісність цистерн. З людей ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у серпні 2025 року подібна аварія у Болгарії призвела до займання пального у цистернах і масштабної пожежі.
В Іспанії продовжують з’ясовувати причини однієї з найгірших залізничних катастроф в історії країни 18 січня, в якій загинули 45 осіб.