Под Варшавой сошел с рельсов грузовой поезд с дизелем, несколько цистерн перевернулись

В южном пригороде Варшавы ночью 3 февраля сошел с рельсов грузовой поезд с дизельным топливом.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в 1:20 ночи возле городка Ярошова Воля к югу от Варшавы с поездом, который вез дизельное топливо по маршруту Щецин-Хелм. Шесть из 35 вагонов-цистерн сошли с рельсов, часть перевернулись набок.

С Facebook-страницы региональных новостей Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

На место прибыли 24 пожарные команды, полиция и служба безопасности железной дороги.

Предварительно считают, что утечек топлива не произошло, службы проверяют целостность цистерн. Из людей никто не пострадал.

Напомним, в августе 2025 года подобная авария в Болгарии привела к возгоранию топлива в цистернах и масштабному пожару.

В Испании продолжают выяснять причины одной из худших железнодорожных катастроф в истории страны 18 января, в которой погибли 45 человек.