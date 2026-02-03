Дослідники вимагають від X дати їм перевірити ризики маніпуляцій перед виборами в Угорщині

Група дослідників вимагає від соцмережі Х, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, надати їм доступ до даних, які дозволять оцінити ризики маніпуляції громадською думкою через цю платформу перед парламентськими виборами в Угорщині.

Як повідомляє Politico, про це видання поінформували самі заявники, пише "Європейська правда".

Ще у листопаді дослідники від громадської організації Democracy Reporting International (DRI) подали запит на отримання даних з платформи Х з метою дослідження ризиків дезінформації та маніпуляції громадською думкою на тлі наближення парламентських виборів в Угорщині.

У компанії відмовились надати дані. Дослідники звернулися з позовом до регіонального суду Берліна та отримали відмову з поясненням, що суд не має компетенцій для розгляду цієї справи. Після того вони подали апеляційний позов до суду вищої інстанції, розгляд має відбутися 17 лютого.

Раніше дослідники схожим чином намагались добитися доступу до даних для оцінки спроб впливу на німецькі вибори у лютому 2025 року, але без успіху. Водночас вони не вважають результат поразкою, оскільки тоді суд відхилив справу на підставі того, що йдеться про вже минулі вибори, натомість вони отримали юридичний прецедент, що подібний позов можна подавати у країні діяльності дослідників, а не лише у країні юридичної реєстрації платформи.

Цифрове законодавство ЄС зобов’язує цифрові платформи надавати дослідникам доступ до даних з метою зовнішнього аналізу того, як платформи запобігають зловживанням їхніми інструментами, у тому числі з метою втручання у вибори.

Минулого року Єврокомісія оштрафувала X на 40 млн євро за ненадання таких даних – у межах штрафу на 120 млн євро за недотримання вимог щодо прозорості.

Після того Ілон Маск закликав ліквідувати Євросоюз, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь порадив Маску полетіти на Марс.