Группа исследователей требует от соцсети Х, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, предоставить им доступ к данным, которые позволят оценить риски манипуляции общественным мнением через эту платформу перед парламентскими выборами в Венгрии.

Как сообщает Politico, об этом издание проинформировали сами заявители, пишет "Европейская правда".

Еще в ноябре исследователи от общественной организации Democracy Reporting International (DRI) подали запрос на получение данных с платформы Х с целью исследования рисков дезинформации и манипуляции общественным мнением на фоне приближения парламентских выборов в Венгрии.

В компании отказались. Исследователи обратились с иском в региональный суд Берлина и получили отказ с объяснением, что суд не имеет компетенций для рассмотрения этого дела. После того они подали апелляционный иск в суд высшей инстанции, рассмотрение должно состояться 17 февраля.

Ранее исследователи похожим образом пытались добиться доступа к данным для оценки попыток влияния на немецкие выборы в феврале 2025 года, но без успеха. В то же время они не считают результат поражением, поскольку тогда суд отклонил дело на основании того, что речь идет об уже прошедших выборах, зато они получили юридический прецедент, что подобный иск можно подавать в стране деятельности исследователей, а не только в стране юридической регистрации платформы.

Цифровое законодательство ЕС обязывает цифровые платформы предоставлять исследователям доступ к данным с целью внешнего анализа того, как платформы предотвращают злоупотребления их инструментами, в том числе с целью вмешательства в выборы.

В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала X на 40 млн евро за непредоставление таких данных – в рамках штрафа на 120 млн евро за несоблюдение требований по прозрачности.

После того Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ посоветовал Маску полететь на Марс.