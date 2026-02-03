Німеччина планує інвестувати у розробку розвідувальних супутників та лазерів

Німеччина розглядає можливості нових інвестицій у військово-космічну сферу, які передбачатимуть розробку супутників-розвідників, космічних літаків та наступальних лазерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Німеччина зараз виділяє близько 35 млрд євро на військово-комічну сферу, щоб протидіяти зростаючим загрозам з боку Росії та Китаю у космосі.

Протягом наступних кількох років країна створить зашифроване військове "сузір'я" з понад 100 супутників, відоме як SATCOM Stage 4, повідомив агенції Reuters командувач Космічних сил бундесверу Міхаель Траут.

За його словами, ця мережа буде відображати модель, яку використовує Агентство з розвитку космосу США, яке розгортає супутники на низькій навколоземній орбіті для зв'язку та відстеження ракет.

Траут зазначив, що інвестиції Німеччини у військово-космічну сферу відповідають пріоритетам, які з’явилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, Берліну та його європейським союзникам необхідно інвестувати не лише в безпечний зв'язок, а й у можливості, які могли б перешкоджати ворожим космічним системам або виводити їх з ладу.

"Нам потрібно покращити нашу позицію стримування в космосі, оскільки космос став операційною або навіть військовою сферою, і ми чудово усвідомлюємо, що наші системи, наші космічні можливості потребують захисту та оборони", – сказав Траут.

За словами командувача Космічних сил, Німеччина спрямує фінансування на супутники для збору розвідувальних даних, сенсори та системи, призначені для зриву роботи космічних апаратів противника, включаючи лазери та обладнання, здатне вражати наземну інфраструктуру.

Він додав, що Німеччина надаватиме пріоритет німецьким та європейським постачальникам для цієї програми.

Водночас країна не планує розміщувати на орбіті руйнівну зброю для знищення ворожих супутників, а натомість зосередиться на глушінні та протидії лазерами.

Як писали, Німеччина планує стати першою європейською державою, яка розробить власну систему супутникового виявлення ракет на тлі того, що Європа прагне зменшити свою залежність від США в оборонній сфері.

Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.