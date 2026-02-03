Германия планирует инвестировать в разработку разведывательных спутников и лазеров

Германия рассматривает возможности новых инвестиций в военно-космическую сферу, которые будут предусматривать разработку спутников-разведчиков, космических самолетов и наступательных лазеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Германия сейчас выделяет около 35 миллиардов евро на военно-космическую сферу, чтобы противодействовать растущим угрозам со стороны России и Китая в космосе.

В течение следующих нескольких лет страна создаст зашифрованное военное "созвездие" из более 100 спутников, известное как SATCOM Stage 4, сообщил агентству Reuters командующий Космических сил бундесвера Михаэль Траут.

По его словам, эта сеть будет отражать модель, которую использует Агентство по развитию космоса США, разворачивающее спутники на низкой околоземной орбите для связи и отслеживания ракет.

Траут отметил, что инвестиции Германии в военно-космическую сферу соответствуют приоритетам, которые появились после полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, Берлину и его европейским союзникам необходимо инвестировать не только в безопасную связь, но и в возможности, которые могли бы препятствовать вражеским космическим системам или выводить их из строя.

"Нам нужно улучшить нашу позицию сдерживания в космосе, поскольку космос стал операционной или даже военной сферой, и мы прекрасно осознаем, что наши системы, наши космические возможности нуждаются в защите и обороне", – сказал Траут.

По словам командующего Космических сил, Германия направит финансирование на спутники для сбора разведывательных данных, сенсоры и системы, предназначенные для срыва работы космических аппаратов противника, включая лазеры и оборудование, способное поражать наземную инфраструктуру.

Он добавил, что Германия будет предоставлять приоритет немецким и европейским поставщикам для этой программы.

В то же время страна не планирует размещать на орбите разрушительное оружие для уничтожения вражеских спутников, а вместо этого сосредоточится на глушении и противодействии лазерами.

Как писали, Германия планирует стать первым европейским государством, которое разработает собственную систему спутникового обнаружения ракет на фоне того, что Европа стремится уменьшить свою зависимость от США в оборонной сфере.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.