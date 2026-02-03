ЗМІ: на переговорах США й Ірану у Стамбулі будуть міністри ще низки країн Близького Сходу

У день переговорів у Стамбулі між США та Іраном щодо його ядерної програми 6 лютого туди планують прибути міністри закордонних справ ще шести країн Близького Сходу.

Про це з посиланням на неназваного американського посадовця повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

У день очікуваної зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та глави МЗС Ірану Аббас Аракчі у Стамбулі у п’ятницю там чекають також міністрів закордонних справ Катару, Єгипту, ОАЕ, Саудівської Аравії, Оману та Пакистану.

Домовленість про зустріч стала результатом дипломатичних зусиль Туреччини, Єгипту й Катару в останні кілька днів.

У понеділок глави МЗС Туреччини, Саудівської Аравії та Єгипту знову спілкувалися з Тегераном щодо зустрічі.

Водночас джерела не виключають, що домовленість про переговори ще може зірватися.

Віткофф полетить до Стамбула після двох днів переговорів за участі Росії та України в Абу-Дабі 4-5 лютого щодо потенційних умов завершення війни.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи масштабним ударом.

Іран попередив про ризик масштабного конфлікту у разі атаки США.

За даними ЗМІ, Трамп шукає варіанти дій проти Ірану, які б не призвели до затяжної війни.

