СМИ: на переговорах США и Ирана в Стамбуле будут министры еще ряда стран Ближнего Востока

В день переговоров в Стамбуле между США и Ираном по его ядерной программе 6 февраля туда планируют прибыть министры иностранных дел еще шести стран Ближнего Востока.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

В день ожидаемой встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббас Аракчи в Стамбуле в пятницу там ждут также министров иностранных дел Катара, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана и Пакистана.

Договоренность о встрече стала результатом дипломатических усилий Турции, Египта и Катара в последние несколько дней.

В понедельник главы МИД Турции, Саудовской Аравии и Египта снова общались с Тегераном по поводу встречи.

В то же время источники не исключают, что договоренность о переговорах еще может сорваться.

Уиткофф полетит в Стамбул после двух дней переговоров с участием России и Украины в Абу-Даби 4-5 февраля относительно потенциальных условий завершения войны.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по ядерной программе Ирана, угрожая масштабным ударом.

Иран предупредил о риске масштабного конфликта в случае атаки США.

По данным СМИ, Трамп ищет варианты действий против Ирана, которые бы не привели к затяжной войне.

