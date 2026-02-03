Росолігарх Авен передумав судитися з главою МЗС Латвії

Російський олігарх Петр Авен відмовився від позову проти міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже у зв'язку з її висловлюваннями в газеті Diena, тому Ризький міський суд припинив розгляд цієї цивільної справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Авен подав позов проти Браже і видавництва SIA Dienas bizness з вимогою спростування неправдивих, таких, що порочать честь і гідність, відомостей, принесення вибачень і відшкодування моральної шкоди.

З огляду на те, що позивач повністю відмовився від позову, було вирішено припинити судовий розгляд цивільної справи.

Рішення ще не набрало чинності, оскільки воно може бути оскаржене в Ризькому окружному суді протягом десяти днів.

У своїй заяві про відхилення позову Авен вказав, що ухвалив рішення не вирішувати цивільно-правовий спір у судовому порядку.

"Позиція позивача не змінилася і після порушення справи, оскільки, з огляду на посаду Браже і той факт, що Авен є суб'єктом санкцій Європейського союзу, він не хоче, щоб його законні права на захист честі та гідності були витлумачені як спроба вплинути на державних посадових осіб перед черговим процесом продовження санкцій ЄС, запланованим на лютий 2026 року", – йдеться в заяві Авена.

Тому Авен повідомляє, що повністю відмовляється від позову проти Браже і видавництва Dienas bizness.

Раніше повідомлялося, що Державна поліція не порушуватиме кримінальну справу проти Браже за заявою Авена, який має подвійне громадянство Росії та Латвії.

Авен раніше поширив пресреліз, в якому критикував висловлювання Браже в газеті Diena, оскільки, на його думку, очільниця латвійського МЗС безпідставно звинуватила його в корупційних зв'язках з вищим політичним керівництвом Росії і відмиванні грошей.

Авен просив поліцію порушити кримінальну справу у зв'язку з опублікованою заявою про те, що він є особистим банкіром господаря Кремля Владіміра Путіна і займається відмиванням його грошей.