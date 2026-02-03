Росолигарх Авен передумал судиться с главой МИД Латвии

Российский олигарх Петр Авен отказался от иска против министра иностранных дел Латвии Байбы Браже в связи с ее высказываниями в газете Diena, поэтому Рижский городской суд прекратил рассмотрение этого гражданского дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Авен подал иск против Браже и издательства SIA Dienas bizness с требованием опровержения ложных, порочащих честь и достоинство сведений, принесения извинений и возмещения морального вреда.

Учитывая то, что истец полностью отказался от иска, было решено прекратить судебное разбирательство гражданского дела.

Решение еще не вступило в силу, поскольку оно может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение десяти дней.

В своем заявлении об отклонении иска Авен указал, что принял решение не решать гражданско-правовой спор в судебном порядке.

"Позиция истца не изменилась и после возбуждения дела, поскольку, учитывая должность Браже и тот факт, что Авен является субъектом санкций Европейского союза, он не хочет, чтобы его законные права на защиту чести и достоинства были истолкованы как попытка повлиять на государственных должностных лиц перед очередным процессом продления санкций ЕС, запланированным на февраль 2026 года", – говорится в заявлении Авена.

Поэтому Авен сообщает, что полностью отказывается от иска против Браже и издательства Dienas bizness.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция не будет возбуждать уголовное дело против Браже по заявлению Авена, который имеет двойное гражданство России и Латвии.

Авен ранее распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания Браже в газете Diena, поскольку, по его мнению, глава латвийского МИД безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с опубликованным заявлением о том, что он является личным банкиром хозяина Кремля Владимира Путина и занимается отмыванием его денег.