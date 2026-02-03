Президент Литви обіцяє жорстко вимагати продовження санкцій ЄС проти Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що буде серед тих, хто найбільш рішуче вимагатиме продовження санкцій ЄС проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

Заява Науседи пролунала перед рішенням Європейського Союзу щодо санкцій проти Білорусі, яке мають ухвалити наприкінці лютого.

"Я буду серед тих, хто найжорсткіше вимагатиме продовження цих санкцій", – сказав він.

За словами президента Литви, білоруський режим залишається близьким союзником Росії, продовжує арешти політичних в'язнів і здійснює гібридні атаки з використанням повітряних куль з контрабандою.

Останній інцидент із запуском таких куль був зафіксований минулого тижня, у вівторок – тоді Вільнюському аеропорту тричі довелося призупиняти роботу.

Президент раніше зазначав, що після цієї події американська сторона зайняла жорстку позицію щодо мінського режиму, вказавши, що подібні дії можуть перешкодити поліпшенню двосторонніх відносин.

"Реакція була дійсно жорсткою – і за риторикою, і за формулюваннями. Подивимося, які висновки з цього будуть зроблені. Однак якщо білоруський режим прагне хоча б якоюсь мірою нормалізувати відносини – я вже не кажу про Європейський Союз, але хоча б зі Сполученими Штатами Америки, – йому, безумовно, слід уникати таких ознак ескалації", – підкреслив Науседа.

Раніше литовська прем'єрка Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

Своєю чергою литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що Білорусь не співпрацює з Литвою у запобіганні контрабанді.