Президент Литвы обещает жестко требовать продления санкций ЕС против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет среди тех, кто наиболее решительно будет требовать продления санкций ЕС против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

Заявление Науседы прозвучало перед решением Европейского Союза о санкциях против Беларуси, которое должны принять в конце февраля.

"Я буду среди тех, кто самым жестким образом будет требовать продления этих санкций", – сказал он.

По словам президента Литвы, белорусский режим остается близким союзником России, продолжает аресты политических заключенных и осуществляет гибридные атаки с использованием воздушных шаров с контрабандой.

Последний инцидент с запуском таких шаров был зафиксирован на прошлой неделе, во вторник – тогда Вильнюсскому аэропорту трижды пришлось приостанавливать работу.

Президент ранее отмечал, что после этого события американская сторона заняла жесткую позицию в отношении минского режима, указав, что подобные действия могут помешать улучшению двусторонних отношений.

"Реакция была действительно жесткой – и по риторике, и по формулировкам. Посмотрим, какие выводы из этого будут сделаны. Однако если белорусский режим стремится хотя бы в какой-то степени нормализовать отношения – я уже не говорю о Европейском Союзе, но хотя бы с Соединенными Штатами Америки, – ему, безусловно, следует избегать таких признаков эскалации", – подчеркнул Науседа.

Ранее литовская премьер-министр Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

В свою очередь литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что Беларусь не сотрудничает с Литвой в предотвращении контрабанды.