У Німеччині вилучили майже 400 кг наркотиків, є затримані

У Німеччині неподалік Гессена правоохоронці вилучили майже 400 кг наркотиків, під час операції заарештували трьох підозрюваних.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Поліція в Грос-Циммерні вилучила майже 400 кілограмів амфетаміну та інших наркотиків. Також правоохоронці заарештували трьох підозрюваних у торгівлі забороненими речовинами, зараз вони перебувають під вартою.

Серед вилучених речовин: 396 кілограмів амфетаміну, 2,5 кілограми кокаїну та 33 кілограми марихуани.

Квартири підозрюваних були обшукані, і були вилучені додаткові докази.

Їх звинувачують у спільному незаконному обігу значної кількості наркотиків та незаконному обігу значної кількості канабісу.

Фото: Tagesschau

Нещодавно у німецькому порту Гамбург перехопили 400 кг героїну, які прибули туди у вантажному контейнері з Сінгапуру.

Португалія перехопила підводний човен з рекордною партією кокаїну.

А Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.