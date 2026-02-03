В Германии изъяли почти 400 кг наркотиков, есть задержанные
Новости — Вторник, 3 февраля 2026, 15:12 —
В Германии недалеко от Гессена правоохранители изъяли почти 400 кг наркотиков, в ходе операции арестовали трех подозреваемых.
Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".
Полиция в Грос-Циммерни изъяла почти 400 килограммов амфетамина и других наркотиков. Также правоохранители арестовали трех подозреваемых в торговле запрещенными веществами, сейчас они находятся под стражей.
Среди изъятых веществ: 396 килограммов амфетамина, 2,5 килограмма кокаина и 33 килограмма марихуаны.
Квартиры подозреваемых были обысканы, и были изъяты дополнительные доказательства.
Их обвиняют в совместном незаконном обороте значительного количества наркотиков и незаконном обороте значительного количества каннабиса.
Недавно в немецком порту Гамбург перехватили 400 кг героина, которые прибыли туда в грузовом контейнере из Сингапура.
Португалия перехватила подводную лодку с рекордной партией кокаина.
А Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который спрятали в соли.