В Германии изъяли почти 400 кг наркотиков, есть задержанные

В Германии недалеко от Гессена правоохранители изъяли почти 400 кг наркотиков, в ходе операции арестовали трех подозреваемых.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Полиция в Грос-Циммерни изъяла почти 400 килограммов амфетамина и других наркотиков. Также правоохранители арестовали трех подозреваемых в торговле запрещенными веществами, сейчас они находятся под стражей.

Среди изъятых веществ: 396 килограммов амфетамина, 2,5 килограмма кокаина и 33 килограмма марихуаны.

Квартиры подозреваемых были обысканы, и были изъяты дополнительные доказательства.

Их обвиняют в совместном незаконном обороте значительного количества наркотиков и незаконном обороте значительного количества каннабиса.

Фото: Tagesschau

