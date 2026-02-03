Стармер назвав "ганебною" ймовірну передачу секретних даних Британії Епштейну

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив міністрам у вівторок, що ймовірна передача конфіденційної урядової інформації колишнім послом Великої Британії в США Пітером Мендельсоном покійному сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну є "ганебною".

Про це сказав журналістам у вівторок, 3 лютого, речник Стармера, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Стармер у вівторок повторив, що Мендельсон більше не повинен бути членом верхньої палати парламенту Великої Британії і що уряд буде співпрацювати з поліцією в будь-яких розслідуваннях, які вона проводитиме.

"Прем'єр-міністр сказав, що він вражений інформацією у файлах Епштейна, яка з'явилася на вихідних. Він сказав, що ймовірна передача електронних листів з надзвичайно конфіденційною урядовою інформацією є ганебною, додавши, що він не впевнений, що вся інформація вже стала доступною", – сказав речник.

За його словами, попередній аналіз документів, оприлюднених Міністерством юстиції США стосовно Епштейна, показав, що вони містять інформацію, яка може вплинути на ринок, стосовно фінансової кризи 2008 року та офіційних заходів, вжитих після неї для стабілізації економіки.

Він додав, що судячи з усього, заходи безпеки були "порушені".

Як писали напередодні, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою Епштейна, свідчать, що він мав доступ до надзвичайно чутливих обговорень британської урядової політики на піку світової фінансової кризи.

2 лютого Мендельсон відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі.

Також нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

Варто зауважити, що Мендельсон був звільнений з посади посла у вересні Стармером після оприлюднення електронних листів між ним і Епштейном, які показали, що стосунки між ними "істотно відрізнялися" від того, що він повідомив уряду.