Стармер назвал "позорной" вероятную передачу секретных данных Британии Эпштейну

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил министрам во вторник, что вероятная передача конфиденциальной правительственной информации бывшим послом Великобритании в США Питером Мендельсоном покойному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну "позорна".

Об этом сказал журналистам во вторник, 3 февраля, представитель Стармера, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Стармер во вторник повторил, что Мендельсон больше не должен быть членом верхней палаты парламента Великобритании и что правительство будет сотрудничать с полицией в любых расследованиях, которые она будет проводить.

"Премьер-министр сказал, что он потрясен информацией в файлах Эпштейна, которая появилась на выходных. Он сказал, что вероятная передача электронных писем с чрезвычайно конфиденциальной правительственной информацией является позорной, добавив, что он не уверен, что вся информация уже стала доступной", – сказал спикер.

По его словам, предварительный анализ документов, обнародованных Министерством юстиции США в отношении Эпштейна, показал, что они содержат информацию, которая может повлиять на рынок, относительно финансового кризиса 2008 года и официальных мер, принятых после него для стабилизации экономики.

Он добавил, что судя по всему, меры безопасности были "нарушены".

Как писали накануне, новые опубликованные файлы, связанные с делом Эпштейна, свидетельствуют, что он имел доступ к чрезвычайно чувствительным обсуждениям британской правительственной политики на пике мирового финансового кризиса.

2 февраля Мендельсон отказался от членства в Лейбористской партии после разоблачения новых фактов в деле.

Также новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Стоит заметить, что Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.